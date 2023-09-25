UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Улюблена ювелірка Зеленської стала мамою вдруге: фото дитини

Валерія Гузема народила другу дитину (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Валерія Гузема вдруге стала мамою. Українська дизайнерка ювелірних прикрас і благодійниця, яка є однією з найулюбленіших ювелірок першої леді Олени Зеленської, народила дитину в Іспанії, де вона сьогодні мешкає.

РБК-Україна (проект Styler) показує чудові світлини маленької красуні Селін, якими дизайнерка прикрас бренду Guzema поділилася у своєму Instagram.

Гузема вдруге стала мамою 

25 вересня Валерія вирішила поділитися зі світом радісною новиною про народження маленької принцеси Селін, яка з’явилась на світ. 

Проте милі фото з дитиною та підпис з датою та іменем новонародженої дизайнерка оприлюднила лише сьогодні.  

"Селін.17.09.23. Зроблено в любові і для любові", - написала Валерія.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Народження Селін стало для Лєри вже другою знаковою подією в житті. Адже два роки тому вона народила сина своєму чоловікові Тимуру, якого, до речі й назвали на честь батька. 

Тепер родина Валерії має ідеальний склад, мама, тато, старший син і молодша принцеса, яка стане ніжним доповненням Валерії та усієї родини. 

Як Валерія Гузема повідомила про народження доньки 

На фото у соціальній мережі Instagram Валерія засвітила ніжку Селін, яку ніжно тримає тато маленької, її головку та домашню атмосферу, в якій вже кілька днів перебуває новонароджена принцеса. 

Варто зазначити, що обидва рази, коли Лєра народжувала - її чоловік Тимур знаходився поряд і першим після дружини бачив своїх малят та тримав їх на руках.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

А для кожної жінки це дуже цінно, коли її коханий в момент народження дитини - знаходиться поруч та морально підтримує її. А потім бере на руки крихітне новонароджене дитя і безмежно радіє. 

Тож, поки що Гузема приймає вітання від своїх друзів, рідних та колег. Які, ймовірно, також дізналися про існування маленької Селін лише сьогодні і були здивовані не менше, ніж прихильники бренду Лєри.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Раніше ми розповідали про те, що Гузема розкрила статутний капітал компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
народження дитиниЮвелир