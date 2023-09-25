RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Любимая ювелирщица Зеленской стала мамой во второй раз: фото ребенка

Валерия Гузема родила второго ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Валерия Гузема во второй раз стала мамой. Украинская дизайнер ювелирных украшений и благотворительница, которая является одной из самых любимых ювелирок первой леди Елены Зеленской, родила ребенка в Испании, где она и проживает на сегодняшний день.

РБК-Украина (проект Styler) показывает великолепные фотографии маленькой красавицы Селин, которыми дизайнер украшений бренда Guzema поделилась в своем Instagram.

Гузема вторично стала мамой

25 сентября Валерия решила поделиться с миром радостной новостью о рождении маленькой принцессы Селин, появившейся на свет еще 17.09.2023.

Однако милые фото с ребенком и подпись с датой и именем новорожденной дизайнер обнародовала только сегодня.

"Селин. 17.09.23. Сделано в любви и для любви ", - написала Валерия.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Рождение Селин стало для Леры уже вторым знаковым событием в жизни. Ведь два года назад она родила сына своему мужу Тимуру, которого, кстати, назвали в честь отца.

Теперь в семье Валерии идеальный состав, мама, папа, старший сын и младшая принцесса, которая станет нежным дополнением Валерии и всей семьи.

Как Валерия Гузема сообщила о рождении дочери

На фото в социальной сети Instagram Валерия засветила ножку Селин, которую нежно держит отец маленькой, ее головку и домашнюю атмосферу, в которой уже несколько дней находится новорожденная принцесса.

Стоит отметить, что оба раза, когда Лера рожала - ее муж Тимур находился рядом и первым после жены видел своих малышей и держал их на руках.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

А для каждой женщины это очень ценно, когда ее любимый человек в момент рождения ребенка находится рядом и морально поддерживает ее. А потом берет на руки крошечного новорожденного ребенка и безгранично радуется.

В данный момент Гузема лишь принимает поздравления от своих друзей, родных и коллег. Которые, вероятно, также узнали о существовании маленькой Селин только сегодня и были удивлены не меньше, чем поклонники бренда Леры.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Ранее мы рассказывали о том, что Гузема розкрыла статусный капитал компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
народження дитиниЮвелир