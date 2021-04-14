Скандал с "Золотым веком" получил продолжение: Гузема раскрыла уставной капитал компании

Украинский ювелир Валерия Гузема обвиняет компанию "Золотой век" в плагиате. По словам владелицы авторского бренда, ювелирная компания скопировала ее собственную коллекцию колец, которая была создана в 2016 году. "Золотой век" ответил ей, но ее это не устраивает.

"Оказалось, что кольцо с шариками - не мой изобретение. Но кольцо с шестью шариками именно такого диаметра, с определенным креплением и расстоянием между всеми элементами (ведь я тестировала десятки вариантов) - это мое творчество. Мое творение - запатентованное, узнаваемое и одно из моих первых", - написала Гузема.

Она заявила, что "Золотой век" обесценивает важность официального патента, который предусматривает не только логотип на изделии, а все параметры внешнего вида.

"Фото, которым апеллирует компания "Золотой век", содержит некую "бирку", датированную 2016 годом, к тому же производителем данного "кольца" является другая компания - ООО "Південьзолото", уставный капитал которой составляет аж 100 грн, и зарегистрирована она на квартиру, а не на юридическое лицо, с которым можно было бы выйти на диалог. А вам интересно, какой уставный капитал ювелирного завода "Золотой век"? Тоже 100 грн. Впрочем, самое интересное, что этот "завод" тоже зарегистрирован на квартиру! На ту же квартиру!" - отметила ювелир.

Она также призналась, что компания два месяца игнорировала ее письма, пока история не стала общеизвестной. Теперь все споры будут решаться в суде.