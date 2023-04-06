Улюблена страва Тараса Шевченка "Борщ з карасями" від Євгена Клопотенка

Що вам знадобиться:

Карасі – 5 шт. для борщу та кілька штук для подачі

Пшеничне борошно - 1 ст. ложка

Цибуля - 1 шт.

Буряк - 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Білокачанна капуста - 200 г

Буряковий квас – 300 г

Рослинна олія - 50 мл

Вода – 2,5 л

Як приготувати борщ з карасями?

П'ять невеликих карасів ріжемо на невеликі шматки, потім їх обсмажуємо разом із борошном на невеликій кількості олії 15-20 хвилин, трохи солимо.

Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5-10 хвилин доти, доки карасі не стануть м'якими. Перекладаємо суміш риби до води, додаємо 1 неочищену цибулину, розрізану на дві частини.

Коли бульйон проварився 15-20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк (попередньо ділимо на дві частини), моркву та картоплю. Варимо борщ 20 хвилин.

Після того як картопля буде готова, додаємо другу частину буряка, а також додаємо нарізану капусту. Заливаємо все буряковим квасом.

Беремо карасі, обсмажуємо їх з борошном на олії та викладаємо вже у готовий борщ у тарілці. Додаємо щіпку кропу.

Як приготувати борщ із карасями (фото: СТБ)