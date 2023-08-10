Улюблена погода може багато що розповісти про характер людини: як розшифрувати

Якщо ви любите спеку, то ви точно не та людина, яка відразу поспішає розв'язувати наявні проблеми

Тепло

Гроза

Ви будете проти, коли більшість за. Вам холодно, коли іншим спекотно. Також ви надовго можете "застрягати" у часі, згадуючи минуле й абсолютно не цікавлячись, що буде завтра.