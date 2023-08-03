Колір машини може багато розповісти про власника: значення вас точно здивує

Психологи стверджують, що людина має пристрасть до певного кольору не просто так. Зазвичай це підсвідомий вибір відтінку, який здатен приглушити чи розпалити необхідні почуття та емоції.

Тому і колір автомобіля люди вибирають не просто так – він відображає стан нашої психіки. Як розшифрувати різні відтінки, розповіли в Автоцентрі.

Червоний

Такий автомобіль вибирають компанійські, імпульсивні, веселі та трохи агресивні особистості. Вони амбітні, люблять домагатися своїх цілей та жити "на повну котушку". Ще вони намагаються бути в центрі уваги, вступають у суперечки та вважають себе лідерами. І червоним кольором авто вони хочуть показати, що варті уваги.

Червоний автомобіль (фото: pixabay.com)

Сірий

Такі водії виділятись не люблять. Вони консерватори, прихильники традицій та обдуманих рішень. Ці люди люблять постійність, поводяться з гідністю, спокійно і чекають на таку ж поведінку від інших. Статус їх не хвилює, вони вважають це дрібницею. До природи ставляться дбайливо. Ще вони обережні та готові до компромісів. Сірий автомобіль вибирає людина практична і прагматична.

Сірий автомобіль (фото: pixabay.com)

Сріблястий

Для любителів срібла статус та престиж – важлива штука. Такі люди практичні, активні, винахідливі, розумні та мають гарний смак.

Прихильники цього відтінку - особи, які цінують елегантність із невеликим вкрапленням блиску.

Синій

Такий колір вибирають люди, які мають загострене почуття справедливості та емпатії. Вони вірні, оптимістичні, легко переносять стреси та стійкі до ударів долі. А ще - відмінні сім'янини, вони чесні та цінують щирість. Їм подобається, коли в суспільстві їх вважають мудрецями та стовпами думки.

Синій автомобіль (фото: pixabay.com)

Зелений

Відмінна риса власників зелених автомобілів - відмінна самооцінка та повне нехтування думкою інших людей про себе. Вони добрі, терплячі, миролюбні й при цьому сказати "ні" для них дуже складно. І тому їх часто експлуатують, просять про допомогу.

Цей колір, на думку експертів, найзбалансованіший і природніший. Чим темніший відтінок зеленого, тим більше на людину можна покластися. Вона не зрадить, не обдурить і не підведе.

Зелений автомобіль (фото: pixabay.com)

Коричневий

Шанувальники всіх відтінків коричневого – дуже приземлені люди. Вони хочуть твердо стояти землі та не боятися майбутнього. Зміни вони переносять важко, байдужі до сюрпризів і вважають за краще знати щось точно, а не будувати припущення. Естетика та затишок для них не головне, а ось практичність, безвідмовність, економічність та вигода – мають велике значення.

Жовтий

Це колір радості та щастя. Його вибирають люди, які бачать у всьому позитив, почуваються удачливими та щасливими. Людина, яка обирає жовтий автомобіль, знає, що на нього звертатимуть увагу і її це не бентежить. Вони веселі й мають гарне почуття гумору.

Жовтий автомобіль (фото: pixabay.com)

Золотистий

Цей колір трапляється дуже рідко. У людей він асоціюється з епатажем, гламуром та недалекоглядністю. Але насправді такий колір обирають люди з добрим інтелектом, твердим характером, які цінують затишок та вміють заробляти гроші.

Помаранчевий

І цей колір трапляється досить рідко. І цьому є пояснення. Любителі помаранчевого – революціонери. Це люди, які рухаються проти течії, їх не цікавить думка інших про власну персону. А ще вони артистичні, креативні, оригінальні та привабливі.

Помаранчевий автомобіль (фото: pixabay.com)

Чорний

Це колір потужності та сили, впевненості у собі та завтрашньому дні. Колір статусу та іміджу. Вибирає таке авто особистість гідна та приваблива, яка багато приховує від оточуючих. Вони поза модою, трендами та часом. Вони самі формують тренди.

Чорний автомобіль (фото: pixabay.com)

Білий або світло-бежевий

Ці кольори асоціюються з чистотою, свіжістю та невинністю. І машини такого кольору обирають люди із пристрастю до чистоти. Вони перфекціоністи, у них є смак, елегантність, стиль та впевненість у собі. Порядок у них буде скрізь – у машині, квартирі, у житті. Хаос та плутанина для них привід для стресу. А ось наведення порядку – ліки.

А ще світлі відтінки люблять шанувальники всього нового та технологічного. Вони цінують моду, імідж, інтелект та багатство.

Білий автомобіль (фото: pixabay.com)