Любимая погода может многое рассказать о характере человека: как расшифровать

Если вы любите жару, то вы точно не тот человек, который сразу спешит решать существующие проблемы

Тепло

Вы будете против, когда большинство за. Вам холодно, когда другим жарко. Также вы надолго можете "застрять" во времени, вспоминая прошлое и совершенно не интересуясь, что будет завтра.