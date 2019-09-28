Улыбайтесь, господа: гениальные цитаты из фильмов Марка Захарова

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (коллаж РБК-Украина)

Режиссер отличился острым умом и хорошим чувством юмора

Марк Захаров умер 28 сентября в Москве после продолжительного лечения легких. Сердце талантливого режиссера и сценариста остановилось около 10:00 в одной из больниц российской столицы. Мэтр киноискусства поставил более 50-ти спектаклей, снял 9 фильмов и написал 14 сценариев. Издание STYLER решило вспомнить лучшие цитаты и крылатые фразы из фильмов Марка Анатольевича.

Лучшие цитаты из фильма "Обыкновенное чудо" (1978 г.):

Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придёт конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны.

Когда купец плывет на утлом суденышке через бурное море, контрабандист ползет по жердочке над пропастью солидно, достойно: люди деньги зарабатывают. А вы любовь…

Палача и рюмку водки. Водку — мне, остальное — ему.

Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?

Моя дочь поступает как все нормальные люди. У нее неприятности – она палит в кого попало. Растет дочка.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Обыкновенное чудо")

Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я – чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду.

Подписываешь смертный приговор – и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости.

Мне здесь нравится – дом устроен славно, с любовью. Так взял бы и отнял.

Подумаешь – медведь! Не хорек все-таки…Другие живут, и ничего. Мы бы его приручили, причесали, он бы плясал нам иногда…

Я знаю, я подслушивал.

Фразы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1979 г.), которые стали крылатыми:

Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.

– О чем это она? – Барона кроет. – И что говорит? – Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный... – И чего хочет? – Ясно чего: чтоб не бросал. – Логично.

– Бросил жену с ребенком! – Я не ребенок, я офицер! – Пишем: бросил жену с офицером!

Господин барон уже три раза про вас спрашивал: Не пришел, говорит, господин пастор? Нет, говорю, не пришел… Ну и слава Богу, говорит. Очень вас ждет…

Неужели вам нужно обязательно убить человека, чтобы понять, что он живой.

Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?

– А разве ночь? – Ночь. – И давно? – С вечера.

Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.

Мы уехали в свадебное путешествие. Я – в Турцию, она – в Швейцарию, где и жили три года в любви и согласии.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен")

- А говорили - такой умный человек! - Ну мало ли что люди говорят…

- В полночь у памятника. - Кому? - Мне.

Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!

Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода.

- Объясните суду, почему 20 лет все было хорошо - и вдруг такая трагедия? - Извините, господин судья, 20 лет длилась трагедия - и только теперь все должно быть хорошо!

Фрау Марта, у нас беда: барон воскрес! Будут неприятности!

Фразы, по которым знают фильм "Дом, который построил Свифт" (1982 г.):

- Какой же вы великан? - Это я опустился.

- Куда вы их теперь? - В тюрьму! Такое искусство надо беречь и охранять.

Небо над Ирландией - это часть Ирландии, и принадлежит оно... Англии.

Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой.

Ежедневный прием алкоголя очищает твою башку от ненужных мыслей.

Свифт нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрее — он нанял зрителей.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Дом, который построил Свифт ")

Какими цитатами прославился фильм "Формула любви" (1984 г.):

– Хорошо-то как, Машенька! – Я не Машенька. – Все-равно хорошо.

Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы.

А голова – предмет темный и исследованию не подлежит.

– У вас в Италии мята есть? – Откуда у них мята? Видел я их Италию на карте – сапог сапогом.

– Селянка, а селянка! Хочешь большой, но чистой любви?– А кто же ее не хочет? – Приходи вечером на сеновал. Придешь? – Приду, отчего ж не прийти? Только уж и вы приходите. А то вон они тоже обещали и не пришли.

– А она с кузнецом придет. – Зачем нам кузнец? Что я лошадь, что ли? Нам кузнец не нужен!

И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.

Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Формула любви ")

Вчера попросил у ключницы три рубля – дала, мерзавка, и не спросила, когда отдам.

Коли доктор сыт, так и больному легче.

Хороший человек… солонку спер… и не побрезговал.

Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (видео: youtube.com)

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