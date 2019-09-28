Улыбайтесь, господа: гениальные цитаты из фильмов Марка Захарова
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (коллаж РБК-Украина)
Режиссер отличился острым умом и хорошим чувством юмора
Марк Захаров умер 28 сентября в Москве после продолжительного лечения легких. Сердце талантливого режиссера и сценариста остановилось около 10:00 в одной из больниц российской столицы. Мэтр киноискусства поставил более 50-ти спектаклей, снял 9 фильмов и написал 14 сценариев. Издание STYLER решило вспомнить лучшие цитаты и крылатые фразы из фильмов Марка Анатольевича.
Лучшие цитаты из фильма "Обыкновенное чудо" (1978 г.):
- Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придёт конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны.
- Когда купец плывет на утлом суденышке через бурное море, контрабандист ползет по жердочке над пропастью солидно, достойно: люди деньги зарабатывают. А вы любовь…
- Палача и рюмку водки. Водку — мне, остальное — ему.
- Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?
- Моя дочь поступает как все нормальные люди. У нее неприятности – она палит в кого попало. Растет дочка.
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Обыкновенное чудо")
- Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я – чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду.
- Подписываешь смертный приговор – и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости.
- Мне здесь нравится – дом устроен славно, с любовью. Так взял бы и отнял.
- Подумаешь – медведь! Не хорек все-таки…Другие живут, и ничего. Мы бы его приручили, причесали, он бы плясал нам иногда…
- Я знаю, я подслушивал.
Фразы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1979 г.), которые стали крылатыми:
- Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.
- – О чем это она? – Барона кроет. – И что говорит? – Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный... – И чего хочет? – Ясно чего: чтоб не бросал. – Логично.
- – Бросил жену с ребенком! – Я не ребенок, я офицер! – Пишем: бросил жену с офицером!
- Господин барон уже три раза про вас спрашивал: Не пришел, говорит, господин пастор? Нет, говорю, не пришел… Ну и слава Богу, говорит. Очень вас ждет…
- Неужели вам нужно обязательно убить человека, чтобы понять, что он живой.
- Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?
- – А разве ночь? – Ночь. – И давно? – С вечера.
- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
- Мы уехали в свадебное путешествие. Я – в Турцию, она – в Швейцарию, где и жили три года в любви и согласии.
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен")
- - А говорили - такой умный человек! - Ну мало ли что люди говорят…
- - В полночь у памятника. - Кому? - Мне.
- Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
- Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода.
- - Объясните суду, почему 20 лет все было хорошо - и вдруг такая трагедия? - Извините, господин судья, 20 лет длилась трагедия - и только теперь все должно быть хорошо!
- Фрау Марта, у нас беда: барон воскрес! Будут неприятности!
Фразы, по которым знают фильм "Дом, который построил Свифт" (1982 г.):
- - Какой же вы великан? - Это я опустился.
- - Куда вы их теперь? - В тюрьму! Такое искусство надо беречь и охранять.
- Небо над Ирландией - это часть Ирландии, и принадлежит оно... Англии.
- Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой.
- Ежедневный прием алкоголя очищает твою башку от ненужных мыслей.
- Свифт нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрее — он нанял зрителей.
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Дом, который построил Свифт ")
Какими цитатами прославился фильм "Формула любви" (1984 г.):
- – Хорошо-то как, Машенька! – Я не Машенька. – Все-равно хорошо.
- Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы.
- А голова – предмет темный и исследованию не подлежит.
- – У вас в Италии мята есть? – Откуда у них мята? Видел я их Италию на карте – сапог сапогом.
- – Селянка, а селянка! Хочешь большой, но чистой любви?– А кто же ее не хочет? – Приходи вечером на сеновал. Придешь? – Приду, отчего ж не прийти? Только уж и вы приходите. А то вон они тоже обещали и не пришли.
- – А она с кузнецом придет. – Зачем нам кузнец? Что я лошадь, что ли? Нам кузнец не нужен!
- И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
- Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе.
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Формула любви ")
- Вчера попросил у ключницы три рубля – дала, мерзавка, и не спросила, когда отдам.
- Коли доктор сыт, так и больному легче.
- Хороший человек… солонку спер… и не побрезговал.
- Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском.
Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (видео: youtube.com)
Напомним, что ранее умер режиссер Георгий Данелия.
Также мы писали, что умер режиссер "Белого солнца пустыни" Владимир Мотыль.
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