Она не вызывает аллергии: Супрун рассказала о пользе самой популярной сладости

Уляна Супрун рассказала, какими полезными свойствами обладает шоколад, как его правильно употреблять и выбирать, а также сообщила о происхождении популярной всеми украинцами сладости. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

Супрун сообщила, что самым полезным является черный шоколад с максимальным содержанием какао-бобов. Если в этом лакомстве не содержится сахар - то оно обладает противовоспалительным, кардиопротекторным, противоаллергическим, антигепатотоксичным действиями.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Молочный школад с добавками не обладает никакими полезными свойствами, а только наоборот, написала эксперт.

Также Супрун рассказала, как изготовляют шоколад:

Какао-бобы ферментируют бактериями и грибками - так рождается их аромат. Очищенные и высушенные какао-бобы, которые богаты полифенольными соединениями и маслом. Затем какао-бобы жарят, лущат, делают жидкое какао, из которого выжимают масло. В какао-порошке может различаться содержание масла-какао в зависимости от того, как его отжали. Иногда жидкое какао проходит ощелачивание (так называемый голландский процесс) - это делает его менее кислым. Шоколад готовят из жидкого какао, или какао-порошка и масла какао и эмульгаторов.

Польза черного шоколада:

Флаванолы какао и черного шоколада полезны для здоровья сосудов. Наша иммунная система и многие другие клетки тела общаются между собой с помощью различных молекул, например цитокинов и лейкотриенов. Некоторые из них подавляют воспаление, другие же наоборот, вызывают. Флаванолы мешают создавать про-воспалительные молекулы, зато способствуют образованию окиси азота NO. Это соединение расширяет сосуды и снижает давление. Таким образом, шоколад оказывает весьма весомый вклад в предотвращение или сдерживание прогресса атеросклероза или других болезней, связанных с воспалением, и несколько снижает давление. Обратите внимание, что гипертензию нельзя лечить шоколадками, ее лечат прописанными лекарствами.

Какао и шоколад обладают антиоксидантным действием. Они содержат полифенольные соединения, которые улавливают и гасят свободные радикалы, и подавляют ферменты, вовлеченные в пероксидацию. Проще говоря, эти вещества не дают нашим молекулам портиться от бомбежки очень реактивными соединениями.

Полифенолы какао хорошо влияют на баланс холестерина. В одном из экспериментов, после 7 дней потребление темного, богатого полифенолами шоколада, у людей снизился на 6% уровень липопротеинов низкой плотности ("плохой холестерин") и на 9% вырос уровень липопротеинов высокой плотности (хороший холестерин"). Подобные результаты были получены и в других исследованиях, в том числе - людей с диабетом 2 типа.

Какао, богатое флаванолами, улучшает кровоснабжение мозга, чем может быть полезно пациентам с деменцией, болезнью Альцгеймера и тем, кто перенес инсульт. Также какао улучшает функции мозга и укрепляет память и улучшает внимательность. Если вы мало спите, шоколад и какао помогут вам восстановить силы.

Шоколад положительно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Полифенолы какао имеют достаточно малую биодоступность, то есть только доля потребленных веществ попадет из кишечника в кровоток. Тем не менее, положительный эффект какао и черного шоколада достаточно очевиден.

Шоколад помогает в фотозащите нашей кожи. Солнце старит кожу - через ультрафиолет разрушаются коллаген и гиалуроновая кислота, необходимые для упругости. В то же время, растет количество мутаций и запускаются свободнорадикальные процессы. Чтобы это предотвратить, надо пользоваться солнцезащитными кремами, носить закрытую одежду и избегать солнца с 11 до 17.

Уляна предупредила, что детям не стоит есть шоколад, потому что сладости - это угроза для зубов, и лишние калории вместо полноценной пищи. Но не забывайте, что флаваноиды, которые содержатся в какао-бобах, положительно влияют на состояние иммунной системы кишечника и предотвращают пищевые аллергии.

Вопреки мифу, что шоколад и цитрусовые вызывают аллергию, это неправда. То, что принимают за аллергию у ребенка, это атопичный или системный контактный дерматит. Пищевая аллергия проявляется как боль в животе, зуд слизистых рта, или диареей. Дерматит действительно часто сопровождается и пищевыми аллергиями, поэтому иногда они совпадают. Но самыми распространенными пищевыми аллергенами являются молочные продукты, орехи или яйца, но не какао.

Как ранее мы писали, Уляна Супрун рассказала о серьезной опасности висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов человека.