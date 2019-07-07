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Вона не викликає алергії: Супрун розповіла про користь найпопулярнішої солодощі


Уляна Супрун повідомила про корисні властивості шоколаду

Уляна Супрун розповіла, якими корисними властивостями володіє шоколад, як його правильно вживати і вибирати, а також повідомила про походження популярної всіма українцями солодощі. Про це експерт написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун повідомила, що найбільш корисним є чорний шоколад з максимальним вмістом какао-бобів. Якщо в цій ласощі не міститься цукор - то вона має протизапальну, кардіопротекторну, протиалергічну, антигепатотоксичну дії.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Молочний школад з добавками не володіє ніякими корисними властивостями, а тільки навпаки, написала експерт.

Також Супрун розповіла, як виготовляють шоколад:

Какао-боби ферментують бактеріями і грибками - так народжується їх аромат. Очищені і висушені какао-боби, які багаті поліфенольними сполуками і маслом. Потім какао-боби смажать, лущать, роблять рідке какао, з якого вичавлюють масло. В какао-порошку може відрізнятися вміст масла-какао в залежності від того, як його віджали. Іноді рідке какао піддається олужненню (так званий голландський процес) - це робить його менш кислим. Шоколад готують з рідкого какао, або какао-порошку і масла какао і емульгаторів.

Користь чорного шоколаду:

  • Флаваноли какао та чорного шоколаду корисні для здоров'я судин. Наша імунна система і багато інших клітин тіла спілкуються між собою за допомогою різних молекул, наприклад цитокінів і лейкотрієнів. Деякі з них пригнічують запалення, інші ж, навпаки, викликають. Флаваноли заважають створювати про-запальні молекули, зате сприяють утворенню окису азоту NO. Це з'єднання розширює судини і знижує тиск. Таким чином, шоколад робить досить вагомий внесок у запобігання або стримування прогресу атеросклерозу або інших хвороб, пов'язаних із запаленням, і дещо знижує тиск. Зверніть увагу, що не можна лікувати гіпертензію шоколадками, її лікують прописаними ліками.
  • Какао і шоколад володіють антиоксидантною дією. Вони містять поліфенольні сполуки, які вловлюють і гасять вільні радикали, і пригнічують ферменти, залучені в пероксидацію. Простіше кажучи, ці речовини не дають нашим молекулам псуватися від бомбардування дуже реактивними сполуками.
  • Поліфеноли какао добре впливають на баланс холестерину. В одному з експериментів, після 7 днів споживання темного, багатого поліфенолами шоколаду, у людей знизився на 6% рівень ліпопротеїнів низької щільності ("поганий холестерин") та на 9% зріс рівень ліпопротеїнів високої щільності ("хороший холестерин"). Подібні результати були отримані і в інших дослідженнях, в тому числі - людей з діабетом 2 типу.
  • Какао, багате флаванолами, покращує кровопостачання мозку, що може бути корисно пацієнтам з деменцією, хворобою Альцгеймера і тим, хто переніс інсульт. Також какао покращує функції мозку і укріплює пам'ять і покращує уважність. Якщо ви мало спите, шоколад і какао допоможуть вам відновити сили.
  • Шоколад позитивно впливає на стан мікрофлори кишківника. Поліфеноли какао мають достатньо малу біодоступність, то є тільки частка спожитих речовин потрапить з кишечника в кров. Тим не менш, позитивний ефект какао та чорного шоколаду досить очевидний.
  • Шоколад допомагає у фотозахисті нашої шкіри. Сонце зістарює шкіру - через ультрафіолет руйнуються колаген і гіалуронова кислота, необхідні для пружності. У той же час, зростає кількість мутацій і запускаються вільнорадикальні процеси. Щоб запобігти цьому, треба користуватися сонцезахисними кремами, носити закритий одяг та уникати сонця з 11 до 17.

Уляна попередила, що дітям не варто їсти шоколад, тому що солодощі - це загроза для зубів, і зайві калорії замість повноцінної їжі. Але не забувайте, що флаваноїди, які містяться в какао-бобах, позитивно впливають на стан імунної системи кишечника і запобігають харчові алергії.

Всупереч міфу, що шоколад і цитрусові викликають алергію, це неправда. Те, що приймають за алергію у дитини, це атопічний або системний контактний дерматит. Харчова алергія проявляється як біль у животі, свербіж слизових рота, або діареєю. Дерматит дійсно часто супроводжується і харчовими алергіями, тому іноді вони співпадають. Але найбільш поширеними харчовими алергенами є молочні продукти, горіхи або яйця, але не какао.

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