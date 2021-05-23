Уловки в супермаркетах для обмана покупателей: будьте осторожны

Двойное пробивание товара

Когда вы покупаете несколько наименований товара (например, до пяти штук), тогда кассиру вас надурить сложнее. А вот при наличии полной тележки ему не составит труда пробить какой-нибудь товар дважды или включить в чек тот товар, который вы не покупали. Проверяйте на кассе все наименования, которые пробиты в чеке. Обычно при указании на мошенничество, кассиры приносят извинения и говорят, что это случайность.

Замалчивание об акциях и бонусах

В каждом супермаркете почти ежедневно проходят различные акции. "Купи два товара и третий получи за 0, 01 гривны", "Снижение цены", "Товар недели" или "Товар дня". Не все покупатели обращают внимание на специальные ценники и акции или не понимают условия. Они берут товар и идут на кассу, а работник супермаркета обычно замалчивает о том, что покупатель имеет право на сниженную цену или второй товар со скидкой. Кассир может забрать второй товар себе и не заплатить за него.

Еще одна уловка кассиров – с программами лояльности и бонусами. Если вы забыли свою карту и не предъявили ее при оплате товаров, кассир предлагает воспользоваться своей картой, но не сообщит, что баллы пойдут на его накопительный счет.

Неправильная сдача

При расчете наличными средствами, покупателя ждет еще одна опасность. Кассиры кладут сдачу в незаметное место – так, чтобы купюры не бросались в глаза. И часто бывает так, что покупатель складывает товары в пакеты или тележку и просто забывает о том, чтобы забрать сдачу. Особенно, если не видит ее глазами. Наказать таких кассиров сложно – они подвигают сдачу ближе и говорят, что вы просто не увидели деньги.

Просроченные товары

Магазины не имеют права торговать просроченными товарами и обязаны их просто списывать. Но часто бывает так, что срок годности вышел, а товар вполне еще на вид качественный. И недобросовестные работники выкладывают такие товары на прилавки с большой скидкой. А вот вырученные деньги они обычно кладут в собственный карман.