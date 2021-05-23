Схеми в супермаркетах для обману покупців: будьте обережні

Подвійне пробивання товару

Коли ви купуєте кілька найменувань товару (наприклад, до п'яти штук), тоді касиру вас надурити складніше. А ось при наявності повного візка йому не складе труднощів пробити який-небудь товар двічі або включити в чек той товар, який ви не купували. Перевіряйте на касі всі найменування, які пробиті в чеку. Зазвичай при вказівці на шахрайство, касири перепрошують і кажуть, що це випадковість.

Замовчування про акції та бонуси

У кожному супермаркеті майже щодня проходять різні акції. "Купи два товари та третій отримай за 0, 01 гривні", "Зниження ціни", "Товар тижня" або "Товар дня". Не всі покупці звертають увагу на спеціальні цінники та акції або не розуміють умови. Вони беруть товар і йдуть на касу, а працівник супермаркету зазвичай замовчує про те, що покупець має право на знижену ціну або другий товар зі знижкою. Касир може забрати другий товар собі та не заплатити за нього.

Ще одна виверт касирів - з програмами лояльності та бонусами. Якщо ви забули свою карту і не пред'явили її при оплаті товарів, касир пропонує скористатися своєю карткою, але не повідомить, що бали підуть на його накопичувальний рахунок.

Неправильна здача

При розрахунку готівковими коштами, покупця чекає ще одна небезпека. Касири кладуть здачу в непомітне місце - так, щоб купюри не впадати в очі. І часто буває так, що покупець складає товари в пакети або візок і просто забуває про те, щоб забрати здачу. Особливо, якщо не бачить її очима. Покарати таких касирів складно - вони посувають здачу ближче і кажуть, що ви просто не побачили гроші.

Прострочені товари

Магазини не мають права торгувати простроченими товарами й зобов'язані їх просто списувати. Але часто буває так, що термін придатності вийшов, а товар цілком ще на вигляд якісний. І недобросовісні працівники викладають такі товари на прилавки з великою знижкою. А ось виручені гроші вони зазвичай кладуть у власну кишеню.