UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уловки мошенников при продаже автомобиля: что нужно знать покупателям

Автор: Анна Шиканова

Продажа и покупка подержанных автомобилей связана со многими рисками. Многие украинцы не могут позволить купить себе новенький автомобиль и поэтому считают лучшим вариантом – поддержанную машину. Однако иногда такая покупка может стать настоящей головной болью.

Какие уловки используют продавцы подержанных автомобилей, рассказали в издании Comments.ua.

Автомобиль побывал в ДТП

Среди подержанных автомобилей, в ДТП побывал каждый третий. Однако продавцы предпочитают не сообщать об этом покупателю. Понять самому, была ли повреждена машина, довольно трудно. Проверяйте зазоры между элементами кузова – если они отличаются, то это может указывать на повреждение деталей или дешевый и некачественный ремонт.

Скрученный пробег

Каждый шестой автомобиль имеет скрученный пробег. Особенно часто это встречается в дизельных автомобилях. Коррекция одометра может увеличить стоимость автомобиля на 25%. Чтобы выявить этот нюанс, присмотритесь к деталям. Если сидения, руль или переключатель передач выглядят очень изношенными, но пробег небольшой – вас обманывают.

Краденый автомобиль

Этот вариант самый опасный, так как транспортное средство у вас конфискуют, а деньги никто возвращать не будет. Проверяйте все документы очень тщательно.

Автомобиль эксплуатировали на такси или в прокате

Такие автомобили обычно имеют большой пробег, а эксплуатация в городских условиях изнашивает практически все детали машины. Обслуживание обычно у таких машин не очень качественное, с экономией на запчастях и расходниках. Обращайте внимание на цвет окраски и проверяйте историю автомобиля – это самый надежный показатель.

Слишком низкая цена

Если цена сильно занижена, то это должно насторожить любого покупателя. Стоит проверить реальную стоимость выбранной модели, сравнить цены и тщательно проверить все данные, документы. Чаще всего, за низкую цену продают ту машину, от которой по разным причинам хотят быстро избавиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что какие уловки используют в супермаркетах для обмана покупателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины автомобилимошенничествоАфера