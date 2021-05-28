Схеми шахраїв при продажу автомобіля: що потрібно знати покупцям

Автомобіль побував у ДТП

Серед старих автомобілів, в ДТП побував кожен третій. Однак продавці вважають за краще не повідомляти про це покупцеві. Зрозуміти самому, чи була пошкоджена машина, досить важко. Перевіряйте зазори між елементами кузова - якщо вони відрізняються, то це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий і неякісний ремонт.

Скручений пробіг

Кожен шостий автомобіль має скручений пробіг. Особливо часто це зустрічається в дизельних автомобілях. Корекція одометра може збільшити вартість автомобіля на 25%. Щоб виявити цей нюанс, придивіться до деталей. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають дуже зношеними, але пробіг невеликий - вас обманюють.

Крадений автомобіль

Цей варіант найнебезпечніший, оскільки транспортний засіб у вас конфіскують, а гроші ніхто повертати не буде. Перевіряйте всі документи дуже ретельно.

Автомобіль експлуатували на таксі або в прокаті

Такі автомобілі зазвичай мають великий пробіг, а експлуатація в міських умовах зношує практично всі деталі машини. Обслуговування зазвичай у таких машин не дуже якісне, з економією на запчастинах і витратних матеріалів. Звертайте увагу на колір забарвлення і перевіряйте історію автомобіля – це найнадійніший показник.

Занадто низька ціна

Якщо ціна сильно занижена, то це повинно насторожити будь-якого покупця. Варто перевірити реальну вартість обраної моделі, порівняти ціни та ретельно перевірити всі дані, документи. Найчастіше, за низьку ціну продають ту машину, від якої з різних причин хочуть швидко позбутися.