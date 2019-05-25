Улицы плывут, в такси не дозвониться: на жителей Николаева обрушился ливень (видео)

Сегодня, 25 мая, на Николаев обрушился мощный ливень, который обернулся настоящим стихийным бедствием. Периодически сверкает молния и раздается сильный гром, передает Svidok.info.

Из-за сильного дождя автомобили буквально плывут по улицам, а у обочин дорог образовались быстрые потоки, перейти которые невозможно.

Видео: (YouTube/Свідок інфо)

Сложная обстановка возникла на перекрестке пр. Центрального и ул. Садовой, где вследствие плохих погодных условий произошло ДТП.

Видео: (YouTube/Игорь Арчибисов)

В центре Николаева отключили электроэнергию, а некоторые улицы полностью ушли под воду. Местные отмечают, что в городе сложно дозвониться в службы такси. Вызовы принимают крайне редко, а маршрутки в отдельные районы, такие как Корабельный или Соляные, приходится ждать очень долго.

Ранее от урагана пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области.

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