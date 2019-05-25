Вулиці пливуть, у таксі не додзвонитися: на жителів Миколаєва нахлинула злива (відео)

Сьогодні, 25 травня, на Миколаїв обрушилася потужна злива, яка обернулася справжнім стихійним лихом. Періодично видніється блискавка і лунає сильний грім, передає Svidok.info.

Через сильний дощ автомобілі буквально пливуть по вулицях, а біля узбіч доріг утворилися швидкі потоки, які неможливо перейти.

Відео: YouTube/Свідок інфо)

Складна обстановка виникла на перехресті пр. Центрального та вул. Садової, де внаслідок поганих погодних умов сталося ДТП.

Відео: (YouTube/Ігор Арчибисов)

У центрі Миколаєва відключили електроенергію, а деякі вулиці повністю пішли під воду. Місцеві відзначають, що в місті складно додзвонитися до служби таксі. Виклики беруть вкрай рідко, а маршрутки в окремі райони, такі як Корабельний або Соляні, доводиться чекати дуже довго.

Раніше від урагану постраждало місто Збараж, районний центр у Тернопільській області.

Ми писали, що небувалий повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів та продовжують затоплювати околиці.

А також про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.