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Появляется в разных местах: в Киеве не могут поймать лося (видео)

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 16:21
Появляется в разных местах: в Киеве не могут поймать лося (видео)
Лось в Киеве (фото: РБК-Украина)

По Киеву разгуливает лось, которого не могут поймать

Лось в Киеве взбудоражил всю столицу. Зоозащитники и активисты пытаются поймать лося, который еще будучи маленьким лосенком забрел в столицу и сейчас подвергается опасности. Животное замечали в разных местах, но поймать его выявилось не простой задачей. Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

Зоозащитники все же не теряют надежду, что им удастся поймать лося и отвезти его в столичный зоопарк, или отпустить за пределами города. По их словам, животное гуляет на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов.

Лось в Киеве (видео: YouTube)

Люди, которые видели лося, говорят, что животное часто выходит на дорогу и стоит там. Одна из пользователей сети сообщила, что видела животное на спуске с проспекта Науки. Лось стоял возле дорожного знака.

Зоозащитники говорят, что не раз выезжали на поиски лося, после того, как им звонили люди, но поймать животное не так просто. При этом сборы людей для ловли лося занимают минимум два часа.

"При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении защитников животных.

Напомним, что под Львовом в городе Сокаль лось бегал по городу и прятался возле магазина. Животное перебежало дорогу и спряталось в кустах.

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