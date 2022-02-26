На улицах Сум уличные бои, людей просят оставаться дома, - ОГА

В Сумах ведутся уличные бои, людей просят не выходить из дома.
Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.
"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома.
Людей просят закрыть шторы, а также находиться как можно дальше от окон.
По словам Дмитрия Живицкого, председателя Сумской ОГА, который отчитывался о ситуации по области по состоянию на 9:00 26 февраля, ночь прошла более менее спокойно.
Сейчас российские войска отступили вглубь Российской Федерации.
Город Шостка находится в обороне, окружен блокопостами. Над Конотопом был пролет самолетов, которые, очевидно, устремлялись вглубь страны.
Ранее мы писали, что в Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть раненые дети.
Также сообщалось о повреждениях, которые получил город Конотоп Сумской области.