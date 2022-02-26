На улицах Сум уличные бои, людей просят оставаться дома, - ОГА

"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома.

Людей просят закрыть шторы, а также находиться как можно дальше от окон.

Какова ситуация в области

По словам Дмитрия Живицкого, председателя Сумской ОГА, который отчитывался о ситуации по области по состоянию на 9:00 26 февраля, ночь прошла более менее спокойно.

Сейчас российские войска отступили вглубь Российской Федерации.

Город Шостка находится в обороне, окружен блокопостами. Над Конотопом был пролет самолетов, которые, очевидно, устремлялись вглубь страны.