На вулицях Сум вуличні бої, людей просять лишатися вдома, - ОДА

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома.

Людей просять закрити штори, а також перебувати якнайдалі від вікон.

Яка ситуація в області

За словами Дмитра Живицького, голови Сумської ОДА, який звітував про ситуацію по області станом на 9:00 26 лютого, ніч минула більш менш спокійно.

Наразі російські війська відступили вглиб Російської Федерації.

Місто Шостка знаходиться в обороні, оточене блокопостами. Над Конотопом був проліт літаків, які, вочевидь, спрямовувалися вглиб країни.