Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев

Одни из самых ожесточенных боев после вторжения российских войск в Украину ведутся в Сумской области. Наши войска вторые сутки отражают наступление оккупантов, в частности, в городе Конотоп.

Появились фото и видео ущерба, который нанесен городу с момента начала агрессии 24 февраля.

На одном из видео показана горящая военная техника в ночь с 24 на 25 февраля. Также местные жители сняли на видео прохождение боевой техники. Мост через речку Сейм в селе Озаричи Конотопского района разрушен, проезд по нему невозможен. Кроме того на фото видны повреждения жилых домов в городе. Фото: РБК-Украина