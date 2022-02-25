Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев
Коллаж РБК-Украина: разрушения в Конотопе
Одни из самых ожесточенных боев после вторжения российских войск в Украину ведутся в Сумской области. Наши войска вторые сутки отражают наступление оккупантов, в частности, в городе Конотоп.
Появились фото и видео ущерба, который нанесен городу с момента начала агрессии 24 февраля.
На одном из видео показана горящая военная техника в ночь с 24 на 25 февраля.
Также местные жители сняли на видео прохождение боевой техники.
Мост через речку Сейм в селе Озаричи Конотопского района разрушен, проезд по нему невозможен.
Кроме того на фото видны повреждения жилых домов в городе.
Фото: РБК-Украина
Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля глава ОГА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о том, что вражеские войска взяли Конотоп в кольцо.