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Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев

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Конотоп, Пятница 25 февраля 2022 18:52
Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев Коллаж РБК-Украина: разрушения в Конотопе
Автор: Светлана Мащенко

Одни из самых ожесточенных боев после вторжения российских войск в Украину ведутся в Сумской области. Наши войска вторые сутки отражают наступление оккупантов, в частности, в городе Конотоп.

Появились фото и видео ущерба, который нанесен городу с момента начала агрессии 24 февраля.

На одном из видео показана горящая военная техника в ночь с 24 на 25 февраля.

Также местные жители сняли на видео прохождение боевой техники.

Мост через речку Сейм в селе Озаричи Конотопского района разрушен, проезд по нему невозможен.

Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев

Кроме того на фото видны повреждения жилых домов в городе.

Танки под Конотопом и разрушения в городе. Видео и фото для нас от очевидцев

Фото: РБК-Украина

Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля глава ОГА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о том, что вражеские войска взяли Конотоп в кольцо.

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