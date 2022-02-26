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На улицах Сум уличные бои, людей просят оставаться дома, - ОГА

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Суббота 26 февраля 2022 10:52
На улицах Сум уличные бои, людей просят оставаться дома, - ОГА Коллаж РБК-Украина: на улицах Сум ведутся уличные бои
Автор: Светлана Мащенко

В Сумах ведутся уличные бои, людей просят не выходить из дома.

Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.

"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома.

Людей просят закрыть шторы, а также находиться как можно дальше от окон.

Какова ситуация в области

По словам Дмитрия Живицкого, председателя Сумской ОГА, который отчитывался о ситуации по области по состоянию на 9:00 26 февраля, ночь прошла более менее спокойно.

Сейчас российские войска отступили вглубь Российской Федерации.

Город Шостка находится в обороне, окружен блокопостами. Над Конотопом был пролет самолетов, которые, очевидно, устремлялись вглубь страны.

Ранее мы писали, что в Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть раненые дети.

Также сообщалось о повреждениях, которые получил город Конотоп Сумской области.

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