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На вулицях Сум вуличні бої, людей просять лишатися вдома, - ОДА

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Суми, Субота 26 лютого 2022 10:52
На вулицях Сум вуличні бої, людей просять лишатися вдома, - ОДА Колаж РБК-Україна: На вулицях Сум ведуться вуличні бої
Автор: Світлана Мащенко

В Сумах ведуться вуличні бої, людей просять не виходити з дому.

Про це повідомили в Сумській обласній військово-цивільній адміністрації.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома.

Людей просять закрити штори, а також перебувати якнайдалі від вікон.

Яка ситуація в області

За словами Дмитра Живицького, голови Сумської ОДА, який звітував про ситуацію по області станом на 9:00 26 лютого, ніч минула більш менш спокійно.

Наразі російські війська відступили вглиб Російської Федерації.

Місто Шостка знаходиться в обороні, оточене блокопостами. Над Конотопом був проліт літаків, які, вочевидь, спрямовувалися вглиб країни.

Раніше ми писали, що в Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є поранені діти.

Також повідомлялося про пошкодження, яких зазнало місто Конотоп Сумської області.

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