Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Звездные судьи Марек Пекарчик, Юстина Стечковска, Малгожата Усциловска (Lanberry), а также Томаш Лях и Александр Мильвив-Барон из группы Afromental не сдерживали своей заинтересованности пением Евгения с первых секунд выступления.

А потом все присоединились к нему на сцене, чтобы вместе спеть Knockin' On Heaven's Door Боба Дилана в версии Guns N' Roses.

Евгений покорил сердца поляков (фото: instagram.com/mr.peltek)

"У вас есть все, что вам нужно", - сказал украинцу Мильвив-Барон.

К слову, свой дальнейший путь в Голосе Польши Евгений продолжит в составе команды певицы Lanberry.

Евгений Пельтек попал в команду Lanberry (фото: instagram.com/mr.peltek)

А на будущее талантливый украинец имеет амбициозные планы: выпустить авторский альбом, устраивать концерты в Европе, собирать средства на помощь Украине и нести нашу культуру всему миру.

Евгений Пельтек (фото: instagram.com/mr.peltek)

Что мы знаем о Mr.Peltek

Евгений родился в Болград Одесской области.

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

Последние 6 лет Пельтек пишет собственные песни в стиле инди-поп и инди-рок.

С гитарой он уже объездил всю Украину и 12 стран Европы.

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

В визитке для польского телешоу музыкант заявил, что хочет принять в нем участие, потому что считает Польшу братской страной.

А также напомнил миру, что сейчас каждый украинец живет под прицелом российских ракет и что об этом не стоит забывать.

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

"Мы имеем важную миссию: говорить везде о войне и подчеркивать, что Украине нужна помощь. Сейчас я живу в Ивано-Франковске и пою там вместе со своей девушкой. 30 процентов от заработка с улиц мы жертвуем украинской армии, стараемся помогать как можем", - сказал музыкант журналистам телепроекта.