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Улетел, но обещал вернуться: реакция сети на отъезд Зеленского

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 09:50
Улетел, но обещал вернуться: реакция сети на отъезд Зеленского
Коллаж РБК-Украина

Отъезд Зеленского вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети

Владимир Зеленский - будущий президент Украины улетел в Турцию, чтобы отдохнуть. Об этом он проинформировал украинцев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам - через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!" - указано в посте.

Улетел, но обещал вернуться: реакция сети на отъезд ЗеленскогоФото: (facebook.com/zelenskiy95)

Подписчики тут же отреагировали на сообщение Зеленского и принялись высказывать свое неоднозначное мнение. Одни пожелали Зеленскому приятного отдыха, другие посчитали подобное поведение недостойным и глупым:

  • Тебя выбрали президентом! Какой отдых в то время, когда в стране война?
  • Владимир, отдохните. Это просто необходимо! Возвращайтесь с новыми силами, они очень нужны.
  • Смиритесь и перестаньте лить грязь и ненависть на новоизбранного Президента и его семью! 
  • Какие люди злые. Это ужас. Прямо кишат ненавистью. Противно читать. И после этого вы достойны называться украинцами? 
  • Уже устал? Еще ничего не сделал, а уже отдых? 
  • Люди, опомнитесь! Хватит уже! Такое ощущение, что попадаешь в змеиное гнездо гремучих! Вам самим приятно такое поведение?
  • Не возвращайся!
  • Перетрудился бедный...

Напомним, что Владимир Зеленский отреагировал на принятие "Закона о языке", написав на своей Facebook-странице, что собирается изучить новоутвержденный законопроект на предмет соблюдения конституционных прав. 

Ранее Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.

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