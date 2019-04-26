Улетел, но обещал вернуться: реакция сети на отъезд Зеленского

Отъезд Зеленского вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети
Владимир Зеленский - будущий президент Украины улетел в Турцию, чтобы отдохнуть. Об этом он проинформировал украинцев на своей странице в социальной сети Facebook.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам - через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!" - указано в посте.
Фото: (facebook.com/zelenskiy95)
Подписчики тут же отреагировали на сообщение Зеленского и принялись высказывать свое неоднозначное мнение. Одни пожелали Зеленскому приятного отдыха, другие посчитали подобное поведение недостойным и глупым:
Напомним, что Владимир Зеленский отреагировал на принятие "Закона о языке", написав на своей Facebook-странице, что собирается изучить новоутвержденный законопроект на предмет соблюдения конституционных прав.
Ранее Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.