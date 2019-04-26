Полетів, але обіцяв повернутися: реакція мережі на від'їзд Зеленського

Від'їзд Зеленського викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі
Володимир Зеленський - майбутній президент України полетів до Туреччини, щоб відпочити. Про це він поінформував українців на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам - через 2 дні назад. За 4 місяці... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я та норм відпочинку!" - зазначено в повідомленні.
Фото: (facebook.com/zelenskiy95)
Підписники тут же відреагували на повідомлення Зеленського та почали висловлювати свою неоднозначну думку. Одні побажали Зеленському приємного відпочинку, інші зазначили, що подібна поведінка є негідною та дурною:
Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на ухвалення "Закону про мову", написавши на своїй Facebook-сторінці, що збирається вивчити новозатверджений законопроект на предмет дотримання конституційних прав.
Раніше Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook.