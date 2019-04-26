Полетів, але обіцяв повернутися: реакція мережі на від'їзд Зеленського

Колаж РБК-Україна

Від'їзд Зеленського викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі

Володимир Зеленський - майбутній президент України полетів до Туреччини, щоб відпочити. Про це він поінформував українців на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам - через 2 дні назад. За 4 місяці... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я та норм відпочинку!" - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/zelenskiy95)

Підписники тут же відреагували на повідомлення Зеленського та почали висловлювати свою неоднозначну думку. Одні побажали Зеленському приємного відпочинку, інші зазначили, що подібна поведінка є негідною та дурною:

Тебе обрали президентом! Який відпочинок в той час, коли в країні війна?

Володимир, відпочиньте. Це просто необхідно! Повертайтеся з новими силами, вони дуже потрібні.

Змиріться та перестаньте лити бруд і ненависть на новообраного Президента і його родину!

Які люди злі. Це жах. Прямо кишить ненавистю. Гидко читати. І після цього ви гідні називатися українцями?

Вже втомився? Ще нічого не зробив, а вже відпочинок?

Люди, схаменіться! Вистачить вже! Таке відчуття, що потрапляєш в зміїне гніздо гримучих! Вам приємна така поведінка?

Не повертайся!

Перепрацював бідний...

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на ухвалення "Закону про мову", написавши на своїй Facebook-сторінці, що збирається вивчити новозатверджений законопроект на предмет дотримання конституційних прав.

Раніше Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook.