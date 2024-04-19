"Уламок застряг за міліметр від аорти". У Львові медики дивом врятували захисника

Історія порятунку захисника

42-річний Роман Кліза з Волині. До повномасштабного вторгнення працював водієм за кордоном. До лав ЗСУ приєднався у день початку великої війни. Роман став аеророзвідником. У грудні торік отримав важке поранення.

"Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю", - розповідає захисник.

Внаслідок цієї атаки один із побратимів загинув, а Романа доправили до шпиталю в Дніпро, де він 9 днів провів у комі.

У захисника була важка мінно-вибухова травма, яка пошкодила ділянку у правій частині мозку. Один з уламків снаряда застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди.

Роман Кліза (фото: facebook.com/1tmolviv)

Як тільки стан Романа стабілізувався, його перевели до столичної лікарні, а тоді до Львова, де медики провели обстеження та склали план хірургічного втручання.

"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", - розповідає керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Лікарі вийняли з грудей захисника уламок снаряда, завбільшки 1,5 см (фото: facebook.com/1tmolviv)

Зараз Роман проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Він зумів зробити свої перші кроки після тижня занять з фізичним терапевтом.

"Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію", - говорить воїн.

Романа чекає ще нейрохірургічна операція - для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини.

Понад захисник мріє відновитися, щоби зустріти нашу перемогу на двох ногах і після цього - побудувати дім своїми руками.

Романа чекає ще одна операція і тривала реабілітація (фото: facebook.com/1tmolviv)