"Уламок понівечив половину тіла". Лікарі зворушили історією порятунку воїна, пораненого під Бахмутом

Що відомо про воїна

Художнику Роману Хрущу - 29 років, він зі Львова. До великої війни активно творив, виставляв картини та ще й викладав в Академії друкарства. 24 лютого митець добровольцем записався у лави ЗСУ. Разом із ним пішов рідний брат, що на 6 років молодший. Вони увійшли у склад 3-ї окремої штурмової бригади.

Роман у перервах між виконанням бойових завдань та обстрілами малював олівцями. Творчість допомагала йому поновити сили та налаштувати себе на черговий штурм.

7 червня 2023 року під Бахмутом Роман отримав важке поранення.

"Почався штурм. Ми мали завдання відбити кілометр території противника. Щойно зайшли на позиції, як почався прицільний мінометний обстріл прямо по нашій групі. Снаряд розірвався в чотирьох метрах від мене, була сильна вибухова хвиля, я перестав відчувати всю праву половину тіла та впав", - згадує Роман.

Історія порятунку молодого художника

Домедичну допомогу Роману надав його брат. Він наклав турнікет та доставив пораненого до точки евакуації. Далі - лікарня за лікарнею у чотирьох областях. Згодом він потрапив у Центр НЕЗЛАМНІ.

Уламки ворожого снаряду понівечили всю праву половину тіла Романа. Заділи й руку, якою художник пише полотна.

"Романові дуже пощастило, що уламок, який пошкодив верхню кінцівку, не зачепив кістки. В іншому випадку чоловік міг би втратити руку. А от на нозі були множинні осколкові поранення. Уламки пошкодили м'які тканини і литковий м'яз. Крім того, був внутрішньосуглобовий перелом ліктьової кістки", - каже хірург Центру НЕЗЛАМНІ Данило Туркевич.

Був великий ризик того, що Роман не зможе згинати стопу, а значить і ходити. Хірурги Центру доклали максимум зусиль для збереження рухливості пацієнта. Зараз Роман уже пересувається без колісного крісла і навіть намагається все менше користуватися милицями.

Завдяки активній роботі з фізичними терапевтами у Романа на 60% відновилась функція руки. І з кожним днем вона працює все ліпше.

"Художник дуже тішиться, що знову може тримати пензлик. Ба більше - напередодні Роман провів свій перший майстер-клас для НЕЗЛАМНИХ - учив інших поранених захисників малювати фарбами", - розповідають лікарі.