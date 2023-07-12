40 метрів повз по мінному полю. Медики зворушили історією пораненого під Бахмутом воїна (фото)
У центрі НЕЗЛАМНІ медики намагаються врятувати ногу важкопораненого маріупольця Іллі Сафановського, який з 2017 року на фронті захищає Україну від російських окупантів. У червні воїн під Бахмутом отримав три ворожі кулі, які роздробили кістку у нозі.
Історією воїна поділилось Перше медичне об'єднання Львова у Facebook.
Що відомо про молодого захисника Бахмута
Ілля - один із захисників міста-фортеці Бахмут. Йому 26 років. Він - з Маріуполя. До лав ЗСУ приєднався ще у 2017 році. Відтоді боронив Україну в найгарячіших точках на донецькому напрямку - Піски, Авдіївка, Водяне.
Важке поранення ноги Ілля отримав наприкінці червня, відбиваючи позицію у ворога під Бахмутом. Тоді група наших військових потрапила під перехресний вогонь.
"Стріляли усім, що було під руками. Кулемети, протитанкові та автоматні черги вистрілювали одна за одною, гранати літали повсюди", - розповідає Ілля.
Отримавши поранення, він разом з іншими захисниками 40 м повз по замінованому полю до найближчих позицій українських військових.
"Коли ми повзли, то не бачили майже нічого. А як зрозуміли, що там було все в мінах, то не могли повірити, що всі живими добрались до нашого окопу", - згадує воїн.
Ілля отримав важке поранення під Бахмутом (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)
Уже в окопі Ілля наклав собі турнікет. Далі його перевезли до найближчого шпиталю. Він мав важкі рани - мінно-вибухова травма та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Лікарі зафіксували перелом металевим апаратом та скерували воїна на лікування до Харкова, а звідти - до Львова.
Лікарям вдалося врятувати поранену ногу
У центрі НЕЗЛАМНІ лікарям довелося розкрити рани та дістатися до кістки, оскільки почалося нагноєння. Медики видалили дрібні нежиттєздатні фрагменти м’язів та уламки кісток. Тоді знову закріпили апарат зовнішньої фіксації. І продовжили лікування ран, щоб інфекція не поширилася на кістку.
Попереду в захисника чекає ще хірургічне втручання та довга реабілітація, втім прогнози медиків оптимістичні.
Ілля не падає духом. Каже, що нога заживе, а зруйнований дім у Маріуполі він відбудує після нашої перемоги. І обов’язково повернеться туди з дружиною та 5-річною донечкою.
Лікарям довелося повторно відкривати рани, аби забрати загноєння (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)
Раніше ми ділились історією порятунку воїна, що отримав важке поранення під Бахмутом.
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