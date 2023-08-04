"Осколок изуродовал половину тела". Врачи растрогали историей спасения воина, раненого под Бахмутом

Что известно о воине

Художнику Роману Хрущу - 29 лет, он из Львова. До большой войны активно творил, выставлял картины и преподавал в Академии книгопечатания. 24 февраля художник добровольцем записался в ряды ВСУ. Вместе с ним пошел родной брат, который на 6 лет младше. Они вошли в состав 3-й отдельной штурмовой бригады.

Роман в перерывах между выполнением боевых заданий и обстрелами рисовал карандашами. Творчество помогало ему восстановить силы и настроить себя на очередной штурм.

7 июня 2023 года под Бахмутом Роман получил тяжелое ранение.

"Начался штурм. У нас была задача отбить километр территории противника. Только зашли на позиции, как начался прицельный минометный обстрел прямо по нашей группе. Снаряд разорвался в четырех метрах от меня, была сильная взрывная волна, я перестал чувствовать всю правую половину тела и упал", - вспоминает Роман.

История спасения молодого художника

Первую медицинскую помощь Роману оказал его брат. Он наложил турникет и доставил раненого до точки эвакуации. Далее - больница за больницей в четырех областях. Потом он попал в Центр "НЕЗЛАМНІ".

Осколки вражеского снаряда изуродовали всю правую половину тела Романа. Задели и руку, которой художник пишет полотна.

"Роману очень повезло, что осколок, повредивший верхнюю конечность, не задел кости. В противном случае мужчина мог бы потерять руку. А вот на ноге были множественные осколочные ранения. Обломки повредили мягкие ткани и икроножную мышцу. Кроме того, был внутрисуставный перелом локтевой кости", - говорит хирург Центра "НЕЗЛАМНІ" Данило Туркевич.

Был большой риск того, что Роман не сможет сгибать стопу, а значит и ходить. Хирурги Центра приложили максимум усилий для сохранения подвижности пациента. Сейчас Роман уже передвигается без колесного кресла и даже пытается все меньше пользоваться костылями.

Благодаря активной работе с физическими терапевтами у Романа на 60% восстановилась функция руки. И с каждым днем она работает все лучше.

"Художник очень радуется, что снова может держать кисточку. Более того - накануне Роман провел свой первый мастер-класс для "НЕЗЗЛАМНИХ" - учил других раненых защитников рисовать красками", - рассказывают врачи.