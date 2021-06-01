Укусила оса, пчела или шершень: как быстро оказать первую помощь

Если вас укусила оса, пчела или шершень, то вы сразу это почувствуете. Бывает так, что вы сели на насекомое на лавочке в парке и не заметили, но вот последствия вы ощутите довольно быстро.

Внезапное покраснение, жжение и боль

Покраснение, припухлость и зуд в месте укуса

Через 2-3 дня некоторые укусы могут распухнуть до размера мяча для гольфа

Осы, шершни и шмели могут укусить не один раз, так как свое жало они не оставляют. Однако не стоит убивать этих насекомых, так как в них содержится пузырь с ядом и этот запах привлечет других насекомых. Для них запах такого яда – сигнал об опасности.

Самая опасная реакция на такие укусы – аллергическая. Может возникнуть удушье, отек лица, сыпь, затрудненное дыхание и снижение давление. В таких случаях нужно быстро принять необходимое лекарство и обратиться за помощью к врачам.

Как оказать первую помощь при укусах осы, пчелы или шершня

Если насекомое оставило в ране жало – его нужно удалить. Использовать ногти, выдавливать или применять пинцет – не рекомендуется. Лучше всего провести по ужаленному месту пластиковой карточкой или тупой стороной ножа.

Место укуса нужно промыть водой с мылом, чтобы избежать попадания инфекции.

Чтобы облегчить боль, укушенное место нужно поместить под струю воды, приложить холодный компресс или мокрое полотенце. Зуд это не снимет, но боль ослабит.

Для уменьшения зуда можно нанести на место укуса немного зубной пасты или специальный крем. Паста поможет нейтрализовать ядовитую кислоту.

Как оказать первую помощь аллергикам

Если у аллергика укус насекомого вызвал удушье, то нужно его положить или посадить так, чтобы было удобно дышать. Если есть головокружение и слабость, то нужно положить его и поднять ноги выше уровня головы.

В сезон аллергикам рекомендуется носить с собой ампулу адреналина. При укусе нужно ввести адреналин в мышцы бедра или плеча. Если адреналина с собой нет, а отек распространяется, нужно немедленно вызвать медиков или самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.