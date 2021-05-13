Насколько опасен укус гадюки: что нужно сделать в первую очередь

Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине. Наткнуться на нее можно в основном в лесу или в горах, но бывает, что змеи начинают выползать в городах. В Украине водится три вида гадюк – гадюка Никольского, степная гадюка и обыкновенная.

Наступить на гадюку можно где угодно, весной они частенько выползают погреться на солнце и попадаются даже на шоссе. Первыми они обычно не нападают и при встрече с человеком стараются побыстрее уползти. Но если на нее наступить – она укусит, защищая себя.

Сыворотки есть не везде

Увы, не в каждом медицинском учреждении есть сыворотка или антитоксины против яда змей, так как они не входят в перечень обязательных вакцин, которые покупают за счет госбюджета. Средства выделяют из местных бюджетов или покупают общественные организации в качестве гуманитарной помощи. Противоядий от яда гадюки не так уж много и в некоторых регионах их просто нет.

Насколько опасен яд гадюки

Как объяснил заведующий отделением интенсивной терапии Житомирской детской областной больницы Юрий Николаев, змеи выделяют два вида яда – нервно-паралитический и гемолитический. Первый выделяет гюрза, которая не водится в Украине. У гадюки гемолитический яд. Сыворотки от укусов гадюки в Украине не производят, а импортные не все имеют регистрацию.

Однако украинские медики справляются и без противоядий. Гемолитический яд вызывает разрушение красных кровяных телец крови – эритроцитов, но не до критических значений. Люди от этого яда не умирают, только в том случае, если у человека возникает тяжелая аллергическая реакция. От укуса гадюки может появиться отек конечности, даже половины туловища, но потом все приходит в норму.

Врачи проводят инфузионную терапию, ощелачивание крови и другие процедуры, которые помогают нормализовать состояние человека. У каждого пациента процесс происходит индивидуально – более или менее тяжело. Самое важное – быстро доставить пациента в стационар больницы.

Что можно сделать до оказания медицинской помощи

Если человек далеко от цивилизации, то нужно отсосать яд из раны и выплюнуть. Следующий этап – охлаждение пострадавшей конечности. Если нет ничего под рукой – намочить и перевязать место укуса, но не перетягивать. Жгуты накладывать категорически нельзя! Это может привести к более серьезным последствиям и попаданию яда в другие органы.

До приезда медиков, пострадавшего нужно удобно уложить, обездвижить место укуса, давать много пить. Помощь медиков нужна как можно быстрее, иначе последствия могут быть печальными.