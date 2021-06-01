Вкусила оса, бджола або шершень: як швидко надати першу допомогу

Разом з літнім теплом починається атака і комах на людину. Прокидаються комарі й починають літати оси, бджоли та шершні. Укуси цих комах можуть бути особливо небезпечні й в деяких випадках допомога медиків потрібна негайно.
Як проявляються такі укуси, чим вони можуть бути небезпечні і як швидко надати першу допомогу, розповіли в матеріалі видання Ivona.
Якщо вас вкусила оса, бджола або шершень, то ви відразу це відчуєте. Буває так, що ви сіли на комаху на лавочці в парку і не помітили, але ось наслідки ви відчуєте досить швидко.
Оси, шершні та джмелі можуть вкусити не один раз, оскільки своє жало вони не залишають. Однак не варто вбивати цих комах, бо в них міститься міхур з отрутою і цей запах приверне інших комах. Для них запах такої отрути - сигнал про небезпеку.
Найнебезпечніша реакція на такі укуси - алергічна. Може виникнути задуха, набряк обличчя, висип, утруднене дихання і зниження тиск. У таких випадках потрібно швидко прийняти необхідні ліки та звернутися за допомогою до лікарів.
Якщо в алергіка укус комахи викликав задуху, то потрібно його покласти або посадити так, щоб було зручно дихати. Якщо є запаморочення і слабкість, то потрібно покласти його і підняти ноги вище рівня голови.
У сезон алергікам рекомендується носити з собою ампулу адреналіну. При укусі потрібно ввести адреналін у м'язи стегна або плеча. Якщо адреналіну з собою немає, а набряк поширюється, потрібно негайно викликати медиків або самостійно доставити потерпілого до найближчого лікувального закладу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, наскільки небезпечний укус гадюки і як можна надати першу допомогу.