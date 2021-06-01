Вкусила оса, бджола або шершень: як швидко надати першу допомогу

Якщо вас вкусила оса, бджола або шершень, то ви відразу це відчуєте. Буває так, що ви сіли на комаху на лавочці в парку і не помітили, але ось наслідки ви відчуєте досить швидко.

Раптове почервоніння, печіння і біль

Почервоніння, припухлість і свербіж в місці укусу

Через 2-3 дні деякі укуси можуть розпухнути до розміру м'яча для гольфу

Оси, шершні та джмелі можуть вкусити не один раз, оскільки своє жало вони не залишають. Однак не варто вбивати цих комах, бо в них міститься міхур з отрутою і цей запах приверне інших комах. Для них запах такої отрути - сигнал про небезпеку.

Найнебезпечніша реакція на такі укуси - алергічна. Може виникнути задуха, набряк обличчя, висип, утруднене дихання і зниження тиск. У таких випадках потрібно швидко прийняти необхідні ліки та звернутися за допомогою до лікарів.

Як надати першу допомогу при укусах оси, бджоли або шершня

Якщо комаха залишила в рані жало - його потрібно видалити. Використовувати нігті, видавлювати або застосовувати пінцет – не рекомендується. Найкраще провести по ужаленому місці пластиковою карткою або тупим боком ножа.

Місце укусу потрібно промити водою з милом, щоб уникнути попадання інфекції.

Щоб полегшити біль, укушене місце потрібно помістити під струмінь води, прикласти холодний компрес або мокрий рушник. Сверблячку це не зніме, але біль послабить.

Для зменшення свербежу можна нанести на місце укусу трохи зубної пасти або спеціальний крем. Паста допоможе нейтралізувати отруйну кислоту.

Як надати першу допомогу алергікам

Якщо в алергіка укус комахи викликав задуху, то потрібно його покласти або посадити так, щоб було зручно дихати. Якщо є запаморочення і слабкість, то потрібно покласти його і підняти ноги вище рівня голови.

У сезон алергікам рекомендується носити з собою ампулу адреналіну. При укусі потрібно ввести адреналін у м'язи стегна або плеча. Якщо адреналіну з собою немає, а набряк поширюється, потрібно негайно викликати медиків або самостійно доставити потерпілого до найближчого лікувального закладу.