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Укрзализныцю поймали на сознательном обмане пассажиров с билетами: детали скандала

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця снова влипла в скандал. На этот раз предприятие обвинили в том, что оно продает по разным ценам билеты на одинаковые поезда.

Об этом стало известно из публикации на странице "Общественный контроль Укрзализныци" в Facebook.

"Тарифный парадокс. Укрзализныця, как так может быть, что на одну и ту же дату, один и тот же состав и маршрут такая разница в цене? Почему из Одессы в Измаил билет стоит на 47 грн дороже, чем из Измаила в Одессу. Это досадная ошибка или сознательный обман пассажиров?" - сказано в сообщении.

Также в публикации показали скриншот билетов, почему-то в поездке назад из Одессы в Измаил проезд стоит дороже на 47 гривен.

УЗ поймали на обмане пассажиров (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Подписчики нашли объяснение

В комментариях к посту украинцы отметили, что все дело в категориях поездов. Буква "П" в билете означает ускоренный, а "Ш" скорый. Но интересно, что разница во времени пребывания поезда составляет всего одну минуту.

Непонятно, почему разница в цене составляет целых 47 гривен.

  • 804П - прискорений, 802Ш - швидкісний.
  • Может быть, не один и тот же склад, а разные? В Мариуполь так ходит 84 поезд, есть дешевый, а есть подороже.
  • Может, это станционный сбор?

Сама Укрзализныця пока не дала комментариев по вопросу разницы в цене билетов на поезда.

Как мы ранее писали, журналист "разнес" фирменный поезд Укрзализныци из-за отсутствия нормальных условий.

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Укрзализныця