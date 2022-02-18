Укрзалізницю спіймали на свідомому обмані пасажирів з квитками: деталі скандалу

"Тарифний парадокс. Укрзалізниця, як так може бути, що на одну і ту ж дату, один і той же склад і маршрут така різниця в ціні? Чому з Одеси в Ізмаїл квиток коштує на 47 грн дорожче, ніж з Ізмаїла в Одесу. Це прикра помилка або свідомий обман пасажирів?" - сказано в повідомленні.

Також у публікації показали скріншот квитків, чомусь у поїздці назад з Одеси до Ізмаїла проїзд коштує дорожче на 47 гривень.

УЗ спіймали на обмані пасажирів (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Підписники знайшли пояснення

У коментарях до посту українці відзначили, що вся справа в категоріях поїздів. Буква "П" у квитку означає прискорений, а "Ш" швидкий. Але цікаво, що різниця в часі перебування поїзда становить всього одну хвилину.

Незрозуміло, чому різниця в ціні становить цілих 47 гривень.

804П - прискорений, 802Ш - швидкісний.

Може бути, не один і той же склад, а різні? До Маріуполя так ходить 84 поїзд, є дешевий, а є подорожче.

Може, це станційний збір?

Сама Укрзалізниця поки не дала коментарів з питання різниці в ціні квитків на поїзди.