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Укрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїзда

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П'ятниця 09 липня 2021 23:48
Укрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїзда Колаж РБК-Україна: в Україні з'явився перший електропоїзд для пасажирів з інвалідністю
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця модернізувала електричку і зробила її інклюзивною, таким чином в Україні з'явився перший поїзд, пристосований для подорожей пасажирів з інвалідністю.

Про це 9 липня передали в прес-службі УЗ.

Як зазначив в.о. голови правління компанії Іван Юрик, цей поїзд "стане прикладом для подальших робіт з модернізації приміського рухомого складу".

На модернізацію такого електропоїзда Укрзалізниця направила 70,6 мільйона гривень, з яких на впровадження інклюзивності пішло близько 2,2 мільйона.

Всі роботи були здійснені на Київському електровагоноремонтному заводі.

Як виглядає інклюзивний поїзд і що у вагонах

Нова електричка має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Також в поїзді встановили кріплення для велосипедів, та замінили деякі інші системи і деталі інтер'єру.

Всього в інклюзивному поїзді 10 вагонів і 990 місць.

У компанії показали фото нової електрички для людей з інвалідністю, а також вказали схему.

Укрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїздаУкрзалізниця запускає інклюзивну електричку: фото і схема унікального українського поїзда

Укрзалізниця показала першу електричку для пасажирів з інвалідністю (фото: t.me/UkrzalInfo)

В Укрзалізниці розповіли про плани закупити 37 пасажирських вагонів для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Це буде здійснено за гроші з держбюджету. Що саме закуплять:

  • 20 пасажирських купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
  • 17 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Також в УЗ обіцяють до кінця поточного року провести капітальний ремонт ще 6 поїздів.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила під хвилю критики через стан туалетів у вагоні СВ поїзда.

Також ми писали про те, що українців скоро возитимуть у новеньких вагонах, і вже на фото можна побачити, як вони виглядають всередині.

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