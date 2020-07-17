"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на Львовском направлении

Поезда начнут курсировать с 20 июля
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении. Также поезд № 6470/6469 Снятин-Коломыя-Снятин будет продолжено в Черновцы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, с 20 июля будет восстановлено движение по следующим маршрутам:
Начиная с 21 июля запустят еще два рейса:
Поезд Снятин-Коломыя-Снятин с 20 июля будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12. В обратном направлении отправление из Черновцов в 4:55, прибытие в Коломыю в 6:58.
Ранее РБК-Украина писало, что УЗ запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении.
Напомним, в "Укрзализныци" планируют полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.