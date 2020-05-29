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Где Укрзализныця возобновила движение поездов: появилась инфографика

Новости » Жизнь   

Владислав Криклий показал на карте, где сейчас возобновлено движение пассажирских поездов

Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в условиях пандемии и с учетом новых карантинных требований. Сейчас курсируют 6 поездов Интерсити+ и 23 поезда дальнего следования в разные уголки страны.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

Также чиновник опубликовал карту "рабочих" направлений и перечислил все поезда, которые осуществляют пассажирские перевозки.

Как вино на инфографике, Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в центральных, южных и восточных регионах.

Интерсити+

  • №721/722 Киев - Харьков
  • №726/725 Киев - Харьков
  • №763/764 Киев - Одесса
  • №711/712 Киев - Константиновка
  • №732/731 Киев - Запорожье
  • №734/733 Киев - Покровск

Поезда

  • №740/739 Киев - Кривой Рог
  • №8/7 Одесса - Харьков
  • №20/19 Лисичанск - Киев
  • №53/54 Днепр - Одесса
  • №63/64 Харьков - Киев
  • №105/106 Киев - Одесса
  • №791/792 Киев - Кременчуг
  • №81/82 Харьков - Новоалексеевка
  • №125/126 Киев - Константиновка
  • №10/9 Киев - Мариуполь
  • №37/38 Киев - Запорожье
  • №738/737 Киев - Запорожье
  • №116/115 Киев - Бердянск
  • №136/135 Киев - Покровск
  • №76/75 Кривой Рог - Киев
  • №102/101 Киев - Херсон
  • №766/765 Киев - Херсон
  • №12/11 Киев - Новоалексеевка
  • №79/80 Днепр - Киев
  • №779/780 Сумы - Киев / Винница
  • №782/781 Киев - Черкассы
  • №786/785 Киев - Шостка
  • №790/789 Киев - Кропивницкий

Также министр проинформировал, что к запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов - куда можно ехать (Фото: t.me/vladyslavkryklii)

Ранее мы писали о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".

Добавим, что в Украине в условиях карантина поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.

Автор: Владимир Костырин

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