Где Укрзализныця возобновила движение поездов: появилась инфографика

Владислав Криклий показал на карте, где сейчас возобновлено движение пассажирских поездов
Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в условиях пандемии и с учетом новых карантинных требований. Сейчас курсируют 6 поездов Интерсити+ и 23 поезда дальнего следования в разные уголки страны.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.
Также чиновник опубликовал карту "рабочих" направлений и перечислил все поезда, которые осуществляют пассажирские перевозки.
Как вино на инфографике, Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в центральных, южных и восточных регионах.
Также министр проинформировал, что к запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов - куда можно ехать (Фото: t.me/vladyslavkryklii)
Ранее мы писали о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".
Добавим, что в Украине в условиях карантина поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.
Автор: Владимир Костырин