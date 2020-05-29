Де Укрзалізниця відновила рух поїздів: з'явилася інфографіка

Владислав Криклій показав на карті, де зараз відновлено рух пасажирських поїздів
Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів в умовах пандемії та з урахуванням нових карантинних вимог. Зараз курсують 6 поїздів Інтерсіті+ та 23 потяги далекого прямування в різні куточки країни.
Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своєму Telegram-каналі.
Також чиновник опублікував карту "робочих" напрямів і перерахував всі поїзди, які здійснюють пасажирські перевезення.
Як вино на інфографіці, Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів у центральних, південних та східних регіонах.
Також міністр поінформував, що до запуску пасажирського сполучення готові 42 поїзди, але їх кількість може бути збільшена. Рішення про поновлення повідомлення ухвалили в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.
Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів - куди можна їхати (Фото: t.me/vladyslavkryklii)
Раніше ми писали про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія".
Додамо, що в Україні в умовах карантину поїзди будуть напівпорожні, а всі пасажири будуть у масках і респіраторах.
Автор: Володимир Костирін