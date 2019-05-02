Укрзализныця угодила в новый скандал: что произошло (видео)

Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця снова оскандалилась из-за ужасных условий в вагоне

Укрзализныця попала в скандал из-за того, что во время движения протекала крыша вагона, а из окон сильно дуло. Об этом сообщила журналистка Юлия Юлина на своей Facebook-странице.

Неприятности случились с девушкой в поезде Киев-Николаев. Журналистка обращается к председателю правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову с вопросом, как можно было пустить такой состав в дорогу.

Укрзализныця попала в скандал из-за протекающего вагона (фото: facebook.com/yulina.yulia)

"Евгений Кравцов Укрзализныця, вы шутите? Поезд 162 Киев - Николаев. Дождь не только на улице, но и в вагоне. Как вообще такой подвижной состав можно было выпустить в дорогу?" - написала журналистка.

Кроме того, что с крыши вагона капало, в окна сотрудники УЗ затолкали тряпки из разорваного постельного белья перевозчика, "чтобы не дуло".

Укрзализныця попала в скандал из-за протекающего вагона (фото: facebook.com/yulina.yulia)

На видео видно, что весь пол в купе, где ехала девушка, залит водой, которая интенсивно капает с потолка.

Укрзализныця попала в скандал из-за протекающего вагона (видео: facebook.com/yulina.yulia)

Ранее мы писали о том, что Укрзализныця угодила в скандал из-за ужасающих условий в туалете вагона.

Напомним, что в поезде "Киев-Херсон" случилось ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполнятся дымом.

Также сообщалось о том, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за того, что покупала российские детали по завышенным ценам.