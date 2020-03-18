Укрзализныця влипла в скандал из-за карантина: деньги не возвращают

Укрзализныця угодила в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця попала в скандал из-за возврата билетов

Карантин в Украине ввели с 12 марта, а с 17 марта закрыли железнодорожное сообщение внутри страны и авиасообщение. В связи с этим Укрзализныця объявила о возврате денег за билеты, которые люди приобрели до карантина. Но на деле все оказалось совсем по-другому.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве в трех кассах из пяти невозможно вернуть деньги за билеты. Об этом сообщили в Telegram-канале Pavlovsky News.

"Денег в кассе нет", - говорят кассиры.

Единственный вариант развития событий - поставить отметку "вернуть деньги на протяжении 90 дней" и ждать, отмечают в кассах.

Билеты, которые куплены на дату окончания карантина (29,30,31,1,2,3), посоветовали не сдавать, поскольку вероятность возобновления работы вокзала очень высока.

На вокзале в Киеве люди ждут возврата денег за билеты (фото: Pavlovsky News)

Как мы ранее писали, в Укрзализныце сообщили, что деньги за билеты, которые были куплены через интернет, будут возвращены через онлайн-сервисы. Возврат средств на карту будет производиться в течение 30 календарных дней после обращения.