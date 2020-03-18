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Укрзалізниця влипла в скандал через карантин: гроші не повертають

STYLERЖиття    18.03.2020 - 10:49
Укрзалізниця влипла в скандал через карантин: гроші не повертають
Укрзалізниця потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця потрапила в скандал через повернення квитків

Карантин в Україні ввели з 12 березня, а з 17 березня закрили залізничне сполучення всередині країни і авіасполучення. У зв'язку з цим Укрзалізниця оголосила про повернення грошей за квитки, які люди придбали до карантину. Але на ділі все виявилося зовсім по-іншому.

На Центральному залізничному вокзалі в Києві в трьох касах з п'яти неможливо повернути гроші за квитки. Про це повідомили в Telegram-каналі Pavlovsky News.

"Грошей у касі немає", - кажуть касири.

Єдиний варіант розвитку подій - поставити позначку "повернути гроші протягом 90 днів" і чекати, відзначають в касах.

Квитки, які куплені на дату закінчення карантину (29,30,31,1,2,3), порадили не здавати, оскільки ймовірність відновлення роботи вокзалу дуже висока.

Укрзалізниця влипла в скандал через карантин: гроші не повертають

На вокзалі в Києві люди чекають повернення грошей за квитки (фото: Pavlovsky News)

Як ми раніше писали, в Укрзалізниці повідомили, що гроші за квитки, які куплені через інтернет, будуть повернуті через онлайн-сервіси. Повернення коштів на карту буде вироблятися протягом 30 календарних днів після звернення.

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