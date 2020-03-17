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В Укрзализныце рассказали, как вернуть деньги за билет: инструкция

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 16:44
В Укрзализныце рассказали, как вернуть деньги за билет: инструкция
Укрзализныця вернет деньги за все билеты (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця рассказала, как будут возвращать деньги за неиспользованные билеты

Карантин в Украине ввели из-за угрозы распространения коронавируса. В стране закрывают торговые точки, кроме продуктов супермаркетов, АЗС и аптек. Кроме того, будет остановлена работа метро, междугороднего сообщения между городами с помощью железной дороги и автобусами. Что делать украинцам, у которых на руках уже есть билеты на поезд, рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

"Из-за карантина и до принятия отдельного решения Правительства Украины с 12:00 18 марта Укрзализныця приостанавливает внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение. При этом компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены поезда - без взимания дополнительных сборов", - сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, вернуть билеты можно будет в течении одного месяца от даты запланированного отправления отмененного поезда.

"Приносим извинения за неудобства, но это вынужденная и необходимая мера для противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья украинцев", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Деньги за билеты, которые были куплены через интернет, будут возвращены через онлайн-сервисы. Возврат средств на карту будет производиться в течение 30 календарных дней после обращения. Стоит отметить, что если деньги вернутся за вычетом комиссии, то ее размер будет также возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

В Укрзализныце обратились к пассажирам с просьбой не создавать толпы и сдавать купленные билеты в зданиях вокзала с соблюдением всех норм безопасности.

"Для удобства возврата билетов, приобретенных в кассах, и во избежание концентрации людей у ​​касс Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен. Поэтому призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе", - сказано в сообщении.

Все железнодорожные кассы будут обеспечены необходимыми количеством наличности. В случаях, когда купюр будет недостаточно, пассажир сможет забрать свои средства в любой удобный момент на протяжении шести месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появился перечень поездов Укрзализныци, которые отменены из-за карантина.

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