Укрзализныця снова влипла в скандал: фото "уставшего" поезда

Укрзализныця снова отличилась сервисом в поездах
Укрзализныця попала в очередной скандал со своим сервисом и обстановкой в поездах. Дело в том, что в поезде повышеного комфорта, который следует по маршруту Жмеринка - Киев, сидения для пассажиров находятся в ужасном состоянии. Этим возмутился на своей Facebok-странице Максим Гречанюк, который отметил, что билет в такой поезд стоит 53 гривны, а люди вынуждны сидеть на порванных "седушках".
Также автор поста опубликовал фотографии состава, на которых можно все увидет своими глазами.
"И это электропоезд повышенного комфорта Жмеринка-Киев. Цена билета, между прочим, 53 грн. Седухи ободранные, двери перекошены, как и лица у пассажиров от такого комфорта. Укрзализныця рулит!!!" - написал Максим.
Ну и что, что ребенок инвалид: Укрзализныця угодила в скандал из-за проводника
Поезд Жмеринка-Киев (facebook.com/mgrecanuk)
Пользователи сети отреагировали на фотографии сидений в поезде в комментариях.