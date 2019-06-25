Укрзализныця снова влипла в скандал: все детали конфликта с пассажирами

Укрзализныця снова оскандалилась. У пассажиров поезда №720 "Киев-Харьков" проводник и начальник поезда потребовали деньги за то, чтобы провезти коробку. Об инциденте рассказала Анна Батурина своей странице в социальной сети Facebook.

Анна Батурина объяснила, что среди багажа у них было две коробки, в которых были упакованы велосипеды. При чем, коробки были упакованы в соответствии с новыми правилами, которые недавно анонсировал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

А вот проводник и начальник поезда посчитали иначе и предложили пассажирам оплатить за багаж 100 гривен. В результате Анна Батурина вместе со своим спутником вынуждены были остаться в Киеве и потерять билеты.

"Ну вот и мы столкнулись с Укрзализницей. Не пустили в поезд 720 Киев-Харьков". Поезд уехал, а мы остались, билеты пропали. Проводник с начальником поезда хотели за велосипеды все 100 гривен. Как ехать в Харьков – надо теперь придумать", - написала Батурина.

В комментариях она объяснила, что им отказали, так как якобы вагон не оборудован для провоза велосипеда. При этом коробки не взвешивали и не меряли. Кроме того, она опубликовала фото вагона и объяснила, что компактные коробки в нем можно было разместить.

Фото: facebook.com/Анна Батурина

Также Батурина отметила, что на вокзале они встретили друзей, которые прибыли на поезде "Интерсити" с такими же коробками и пересели на другой такой же поезд без всяких проблем.

По совету Александра Рудоманова автор поста обратилась на горячую линию и ей пообещали вернуть деньги за неиспользованный билет.

"Да, звонили, как раз там все решили. Приняли заявку, зафиксировано нарушение, обещали по заявлению письменному полностью вернуть деньги", - добавила Батурина.

Она вместе со своим спутником вынуждена была добираться в Харьков на автобусе.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиры рассказали об абсолютно пьяных проводниках в поезде Ворохта-Кременчуг.