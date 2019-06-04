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Бухали всю ночь: Укрзализныця снова влипла в скандал

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 12:00
Бухали всю ночь: Укрзализныця снова влипла в скандал
Укрзализныця влипла в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця в очередной раз влипла в громкий скандал из-за проводников

Укрзализныця вляпалась в громкий скандал из-за пьяных проводников, которые не могли оказывать услуги в поезде 150, курсирующему по маршруту Ворохта - Кременчуг. Об этом на Facebook-странице "Общественного контроля Укрзализныци" написал пассажир Анатолий Сенюк, который второго июня стал свидетелем неслыханного поведения работников поезда.

"В Волочиске дверь не открывают, а стоит человек десять. Стучат. Открывает баба в каматозе. Площадку не открывая: "А шо, а кто, а какой поезд, а вагон какой, а у меня местов нет". Чувиха бухая. На подмогу выходит такой же упоротый условный Саша. Впускают, я последний заскакиваю уже на ходу", - рассказывает мужчина.

По его словам, проводник пытался раздать постельное белье пасажирав, но "руки не слушались". Ему на помощь пришла напарница.

"Удивительно, местов таки всем хватило", - иронизирует Анатолий.

"Подбухивали они, похоже, всю ночь. Утром чувак ходил по вагону и травил басни о каких-то белках в каком-то парке. Нет, я, конечно, драматизирую регулярно, но бухих проводников и вообще такого беспредела, который творится в 150, я не встречал никогда. На горячую линию фиг дозвонишься - музычку не переслушаешь", - резюмировал он.

Бухали всю ночь: Укрзализныця снова влипла в скандал

Скриншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

Напомним, мы писали о том, что с июня во всех вагонах Укрзализныци не будет ковровых дорожек.

Ранее в сети показали ужасное состояние электричек, которые едва не разваливаются на ходу.

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