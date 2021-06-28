Укрзализныця влипла в очередной скандал: кондукторы берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты (фото)

По его словам, у него возник короткий разговор с кондуктором, который предложил ему два варианта проезда - по 20 гривен, но без чека и за 25 с чеком.

Тищенко говорит, что из села, где останавливается рельсовый автобус до Черкасс можно добраться за 15 минут. Альтернативно за ту же цену можно воспользоваться обычной маршруткой, однако при этом ехать на час дольше.

"Этот новый транспорт имеет только один "вагон". И все люди, что сидели неподалеку от меня спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляют инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели ", - отметил он.

Фото: кондукторы "Укрзализныци" не выдают билеты, а деньги забирают себе (facebook.com/TyshchenkoBogdan)

Реакция "Укрзализныци"

Впоследствии на сообщение журналиста отреагировала "Укрзализныця". В компании извиняются за данную ситуацию и просят предоставить подробную информацию о поездке.

"Просим Вас предоставить более подробную информацию по Вашей поездки, а именно: номер поезда и дату отправления (здесь или в личные сообщения) и Ваш личный номер телефона, чтобы мы имели возможность зарегистрировать официальное обращение в соответствующее подразделение и предоставить Вам обратную связь", - говорится в сообщении.

В то же время в комментариях пользователи пишут, что полностью соглашаются, с автором публикации и говорят, что таких случаев очень много.