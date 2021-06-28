Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото)

За його словами, у нього виникла коротка розмова з кондуктором, який запропонував йому два варіанти проїзду - за 20 гривень, але без чека і за 25 з чеком.

Тищенко каже, що з села, де зупиняється рейковий автобус до Черкас можна дістатися за 15 хвилин. Альтернативно за ту ж ціну можна скористатися звичайною маршруткою, проте при цьому їхати на годину довше.

"Цей новий транспорт має тільки один" вагон ". І все люди, що сиділи неподалік мене спокійно платили в кишеню "кондукторам", які й самі відкрито проявляють ініціативу до цього. Через кілька місяців цей рейковий автобус банально скасують через збитковість. Прибуток йде в кишеню кондуктору. Укрзалізниця недоотримує і велкам в старі, пошарпані дизелі ", - зазначив він.

Фото: кондуктори "Укрзалізниці" не видають квитки, а гроші забирають собі (facebook.com/TyshchenkoBogdan)

Реакція "Укрзалізниці"

Згодом на допис журналіста відреагувала "Укрзалізниця". В компанії вибачаються за дану ситуацію та просять надати детальну інформацію щодо поїздки.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію, щодо Вашої поїздки, а саме: номер потягу та дату відправлення (тут або в особисті повідомлення) та Ваш особистий номер телефона, щоб ми мали змогу зареєструвати офіційне звернення на відповідний підрозділ та надати Вам зворотний зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Водночас у коментарях користувачі пишуть, що повністю погоджуються, з автором публікації та кажуть, що таких випадків дуже багато.