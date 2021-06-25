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В Львове "забыли" пассажиров поезда в Киев: "УЗ" проведет служебную проверку

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Львов, Пятница 25 июня 2021 17:03
В Львове "забыли" пассажиров поезда в Киев: "УЗ" проведет служебную проверку Фото: во Львове "забыли" пассажиров поезда в Киев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Андрей Василюк

Пассажиры поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев остались во Львове после того, как поезд был задержан, но впоследствии время задержки было изменено. В соцсетях сообщили, что проводник якобы сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця проведет служебную проверку ситуации, которая произошла с пассажирами поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас компания принимает все меры, чтобы пассажиры, которые остались во Львове, были доставлены в места назначения с наименьшей задержкой", - говорится в сообщении.

Укрзализныця попросила пассажиров, которые отстают от рейса, обращаться всегда к дежурному по вокзалу для "самого быстрого" решения вопроса. Перевозчик заверил, что все пассажиры будут пересажены в другие поезда.

"В частности, 4 пассажира уже другими рейсами направляются в Киев. Еще трех пассажиров пересадят на ближайший рейс № 716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12. Вещи пассажиров будут доставлены в Киев и помещены на вокзале, пока их не заберут хозяева", - заявили в "УЗ".

Поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейса из Вены, что отставал от графика на территории Австрии. На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В "УЗ" отмечают, что в таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться.

"Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена. Укрзализныця просит прощения за неудобства. Напоминаем, что для пассажиров работает контакт-центр 0 800 503 111", - добавили в пресс-службе перевозчика.

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