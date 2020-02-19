Укрзализныця угодила в громкий скандал: видео и подробности

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за изношенного состояния нового поезда "Интерсити". На перевозчика пожаловался музыкант, участник киевской рок-группы Евгений Житнюк.

По словам пассажира перевозчик в очередной раз "доказал" свой слоган "зручно та безпечно". Евгений записал видео, на котором слышно, что уровень шума внутри поезда, превышает допустимые рамки.

"Вот с таким грохотом и вибрацией на скорости больше 100 км/час едет минимум три вагона в поезде Интерсити+ уже третью мою поездку подряд", - пишет Житнюк.

Музыкант ошарашен, как можно за восемь лет "убить" дорогие импортные поезда, чтобы они ездили с таким грохотом и вибрацией.

"Особенно приятно, когда это происходит на скорости 160 км/час. Угрохали дорогие импортные поезда за 8 лет?" - высказал возмущение пассажир.

При этом никто из персонала "Укрзализныци" не видит в таких условиях поездки ничего зазорного.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/perkelekbd)

На видео ниже можно услышать непрерывный ритмичный стук, который пассажиры вынуждены терпеть в течение всей поездки.

Укрзализныця попала в скандал (видео: facebook.com/perkelekbd)