Укрзализныця угодила в новый скандал: пассажирам продали билеты на места, которых нет в поезде

По словам девушки, в Днепре она села в поезд № 731 сообщением Запорожье - Киев, но тут ее ждал досадный сюрприз - в вагоне не оказалось ее 86-го места (нумерация заканчивалась на 81-м).

"И таких, как я (с билетом, но без места), где-то по десятку человек в нескольких вагонах. УЗ заменила подвижной состав на другой, с более короткими вагонами", - пишет она.

И вот в итоге у людей, которым "не повезло", осталось три варианта путешествия: или временно сесть на какое-нибудь свободное место до появления пассажира с билетом на него, или проводник пристроит этого нового человека на другое место в другом вагоне, или же, если не хочешь "кочевать" и спорить с кем-то за место, можно проехаться до Киева стоя.

Девушка с возмущением задается вопросом, имеет ли Укрзализныця "хотя бы минимальное уважение к тем, кто пользуется ее услугами", и есть ли у пассажира какие-то гарантии, что ему будет предоставлена ​​услуга, согласно купленному билету.

"Это ок ситуация? Я уже как-то привыкла к тому, что эти дневные "скоростные" поезда Интерсити чуть ли не каждый раз опаздывают как минимум на полчаса (а это особенно добавляет драйва, когда сразу с поезда должен успеть на рейсовый автобус), но это уже что-то совсем новенькое какое-то новое "дно"", - поделилась Надежда впечатлениями от поездки.

В итоге третий вариант никого не прельстил, и кое-как люди доехали, рассевшись в вагонах на разнообразных местах.

Как объяснил ситуацию проводник, эксцесс произошел из-за поломки нужного поезда, поэтому УЗ и заменила состав на другой.

"Но все равно остались и вопросы, и неприятный "осадочек". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми", - пишет пассажирка.